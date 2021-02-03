«الصحفيين» توزع حقائب فيتامينات وتوفر تحصينات الإنفلونزا للأعضاء اليوم

أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، أنه تم الاتفاق بين النقابة وشركة إيفا فارما العالمية للأدوية على توزيع حقائب فيتامينات وكحول الأيدي للصحفيين بمقر النقابة اليوم الأربعاء «وذلك في إطار حرص النقابة والشركة لحماية الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا» بحسب تعبيره.

وأوضح ميري أن ما يقتضيه عمل الصحفيين من مخاطر، يستدعي حمايتهم بكل الوسائل الممكنة ولذلك وفرت النقابة هذه الفيتامينات ومطهرات الأيدي لحماية الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد أنه يمكن لكل 10 زملاء إرسال مندوب معه صور كارنيهات النقابة لاستلام الكميات الخاصة بهم، أو الحضور بأنفسهم.

من جانبه، أكد الدكتور رياض أرماينوس رئيس شركة إيفا فارما حرص الشركة على دعم الصحفيين وتأدية عملهم الذي يحمل العديد من المخاطر، ولذلك توفر الشركة في إطار دورها المجتمعي هذه الفيتامينات والمطهرات للصحفيين في اطار حملة «مناعتك حمايتك» للتوعية بأهمية الحفاظ على المناعة عن طريق الغذاء السليم والنوم الكافي وممارسة الرياضة.

المكملات الغذائية

وتابع «عن طريق المكملات الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن»، وأوضح أنه بناءً على ذلك سيتم توزيع شنط المناعة التي تحتوي على - ميلجا - فيتامين ب 18 قرص - أوسوفورتين - فيتامين د 18 قرص - ليمتلس سي زنك - فيتامين سي وزنك 18 قرص - عبوتين هاند جيل لتعقيم اليدين.

الإنفلونزا الرباعية

من ناحية أخرى أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، عن توفير كمية من مصل الإنفلونزا الرباعي، إنتاج شركة فاكسيرا، وذلك للصحفيين وأسرهم بداية من اليوم الأربعاء أيضا.

وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشق الوقائي، لحماية الصحفيين وأسرهم، موضحا، في بيان عنه، أنه يمكن للصحفيين وأسرهم الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، خلال أيام العمل الرسمية.