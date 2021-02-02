نائب الغربية يسأل وزيرة الصحة عن جهاز بـ4 ونصف مليون جنيه

تقدم عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، اليوم بـ«سؤال» رفعه إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب للعرض علي الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحه حيال اوجه صور إهمال في الرعاية الصحية بمستشفي الصدر المحلة الكبرى.

وطالب النائب البرلماني في "السؤال" معرفة مصير جهاز أشعة مقطعية أعلن عن تخصيصه لمستشفي الصدر بالمحلة بتاريخ 13 يوليو عام 2020 ، بقيمة 4 مليون جنيه ونصف، كدعم من وزارة الصحة لخدمة المرضي ومصابي فيروس كورونا المستجد بالمحلة.

وأكد «إمام» انه تقدم بالسؤال بعدما وصلته شكاوى عديدة المرضي تفيد بأن الجهاز المذكور لم يعمل حتي تاريخه نهاية شهر يناير 2021 ، طالبا الإجابة عن أسباب عدم تشغيله حتى الأن، مشددا على انه في حالة ثبوت وجود تقصير فغن ذلك يتطلب محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن عدم تشغيل جهاز الأشعة المقطعية طوال الأشهر الماضية.

وأشار «إمام» أن الدولة المصرية بكامل طاقتها تعمل من أجل مواجهه كورونا، والحد من انتشار الوباء العالمي فضلا عن ورود شكاوي حيال تعمد إدارة مؤسسات علاجية حيال المرضى أو المصابين غير قادرين علي إجراء خدمات علاجيه خارج مستشفيات علي نفقتهم الخاصة علي الرغم من توافر كافة الخدمات العلاجية والأجهزة الطبية لرعايتهم صحيا.

كما استشهد البرلماني بضرورة التزام قيادات وزارة الصحة بأهمية تفعيل كافة المبادرات وتوفير سبل الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي كورونا من حالات العزل الصحي المنزلي من الأسر أكثر احتياجا وفق بروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تفعيل غرفة العمليات والطوارىء لتلقي شكاوى وحالات الإصابه بكورونا بصورة واقعية لإنقاذ حياتهم مع ضمان توافر سيارات الإسعاف لنقل الحالات الحرجه تزامنا مع استمرار الجائحه الثانية من الفيروس العالمي.