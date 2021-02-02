رئيس جامعة القناة: افتتاح كلية العلاج الطبيعي قريباً

قال الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تستعد لافتتاح كلية العلاج الطبيعى خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء التجهيزات.

وأضح، الكلية مقرها بالجامعة القديمة وانشائها يأتي في ظل حرص الجامعة على استكمال الكليات الطبية لخدمة إقليم القناة وسيناء".

وأضاف زكي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كليه العلاج الطبيعى اتخذت الجامعة كافة الإجراءات اللازمة للتجهيز، ووضع الخطوط العريضة للانتهاء من كافة التجهيزات تمهيدا لافتتاحها.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً تجهيز المبنى على أحدث الطرق التعليمية لتصبح إحدى مؤسسات الخدمات العلاجية لتخريج جيل قادر على تقديم أفضل رعاية طبية.

وفى سياق متصل، تفقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مبنى طب الأسنان القديم بالجامعة القديمة، والذى خُصص لكلية العلاج الطبيعى للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح المبنى بعد إعادة التأهيل الخاصة بالمبنى المكون من ثلاث طوابق حيث تم تخصيص صالة كبرى للأجهزة الطبية لتدريب الطلاب والعمل على رفع كفاءتها وتجهيزها لاستقبال الطلاب.

ورافق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى جولته الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية والمهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية والمهندس عادل البير مدير إدارة تصميم المشروعات بالإدارة الهندسية.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعه قناة السويس أن عملية الامتحانات بجميع الكليات تبدأ اعتبارا من ٢٠ فبراير المقبل مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى التزام الكليات بالضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الامتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تسعى لإزالة جميع العقبات أمام جميع الطلاب أثناء الامتحانات، حيث يشترط عند وضع الامتحانات أن يشمل أسئلة موضوعية تغطى جميع محتويات المقرر، وتنوع الأسئلة لكى تقيس القدرات المختلفة التى يحصل عليها الطالب خلال دراسته للمقرر.