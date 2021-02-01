جامعة قناة السويس: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 27 فبراير

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن امتحانات الكليات في الجامعة ستبدأ 27 فبراير الجاري، وتنتهي الخميس 18 مارس المقبل.

وأضاف «زكي» أنه من السبت 20 مارس ستستكمل الجامعة الامتحانات العملية والشفوية، على أن تنتهي جميع أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الأول، الخميس 25 مارس بجميع الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الإعلان عن دليل الإجراءات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021، يشمل الضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الامتحانات وأعمال التصحيح.

وأكد الدكتور أحمد زكي، أن جداول الامتحانات أعلنت بكل كلية على حدة، وأن كلا منها مسؤولة عن تنفيذ الامتحانات، وفق الإطار الزمني الذي اتفق عليه بمجلس الجامعة.

وعن الإجراءات الإحترازية المتبعة من قبل جامعة قناة السويس، قال «زكي» إن الجامعة ملتزمة بالإجراءات كافة التي اشترطها المجلس الأعلى للجامعات، بدءا من أول يوم ستعود فيه الدراسة.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن دليل الإجراءات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021، أعلن بجميع الكليات، ويحتوي على الإطار الزمني للامتحانات.

وأضاف «شقيدف» أن الضوابط والإجراءات تشمل أعمال الامتحانات والكنترول والتصحيح، إضافة إلى الضوابط والإجراءات الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية، وكذلك الطلاب.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه تم التنبيه على إدارات الكليات الالتزام بتوزيع الطلاب على اللجان، مع عمل مخطط بأسماء وأرقام جلوس وأقسامهم وشعبهم، وأن تراجع جيدا في أقسام شؤون الطلاب بالكلية، قبل إعلانها على جميع الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للكليات، ومواقع التواصل المختلفة، حتى يعلم جميع الطلاب أماكنهم بالتحديد داخل اللجان، قبل قدومهم إلى الكلية، وتوضع تلك المخططات في أماكن واسعة واضحة للطلاب.

ونوه الدكتور محمد شقيدف، أنه سيتم وضع لوحات إرشادية على مداخل الكليات لتوجية الطلاب إلى اللجان الامتحانية، مع ترقيم لجان الامتحانات، ووضع جدول الامتحانات وقوائم بأسماء الطلاب على باب كل لجنة، ومراعاة وجود مسافة بين كل طالب لاتقل عن 1.5 متر في جميع الجهات، مع التنبيه على الطلاب الحضور قبل بدء الامتحان، مرتدين الكمامات والقفازات بساعة كاملة على الأقل، لإجراء عملية التنظيم والتعقيم اللازم دون تزاحم.

وشدد «شقيدف» على غلق اللجان قبل نصف ساعة من موعد بدء الامتحان، وعدم فتح القاعات إلا في وجود المراقبين.