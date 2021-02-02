توقعات طقس 72 ساعة.. شديد البرودة ليلا مع تنبؤات بسقوط أمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة، على مدن ومحافظات مصر، بالتحديد في الفترة من الأربعاء الموافق 3 فبراير حتى الجمعة الموافق 5 من الشهر ذاته.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانا بحالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لافتة إلى أنّ طقس غدًا الأربعاء سيكون دافئًا نهارًا بارد ليلًا في القاهرة الكبرى، وكذلك على الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أما على شمال وجنوب الصعيد فيكون الطقس دافئاً نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما يشهد الأربعاء وفق الهيئة، أمطارًا متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما سيشهد طقس الجمعة وفق بيان الهيئة سقوط أمطار خفيفية إلى متوسطة في بعض الأماكن والرياح نشطة، وسيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الأربعاء 3 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 12.

درجات الحرارة الخميس 4 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الجمعة 5 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 9.