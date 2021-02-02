تحذير هام من «الغرف» للتجار بشأن الأسعار في رمضان: «التفتيش أي وقت»

قبيل شهر رمضان، يلجأ عدد كبير من التجار وأصحاب «مصانع بير السلم» لتخزين كميات ضخمة من السلع بالمخازن لتعطيش السوق والتحكم بالأسعار، مما يحقق أرباح طائلة لهم، فضلا عن إنتاج كميات ضخمة من السلع غير مطابقة للمواصفات والجودة لطرحها في الشهر الأكثر استهلاكا.

وبناء على ما سبق، قامت الغرف التجارية بدورها لمواجهة الغش التجاري والجشع بمناشدة التجار من خلال عدة منشورات حصل «الوطن» على تفاصيلها، بفتح مخازنهم ومستودعاتهم وثلاجاتهم المعدة لحفظ المواد الغذائية وخامات الإنتاج للجهات الرقابية وحاملي الضبطية القضائية في أي ساعة من ساعات اليوم في أماكن البيع والتخزين في أي وقت حتى أيام العطلات الرسمية.

وأكدت الغرف التجارية، خلال منشورها، أنه من حق من له صفة الضبطية القضائية القيام بهذا الإجراء حتى ولو كان المحل مغلقا مؤكدة بأنه يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه في وجود بضائع به مخزنة، لكن إذا كان المكان مسكونا، وجب قبل دخوله الحصول على إذن النيابة العامة أو القاضي.

وقال المنشور، «يجوز لمأموري الضبط القضائي دخول المصنع وأماكن تعبئة المواد الغذائية والصناعية وسحب عينات من المنتج النهائي المعدة للبيع، وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون 281 لسنة 1994، ويجوز سحب عينات من خامات الإنتاج إذا تشكك في صحة البيانات المدونة عليها أو ظهور حالات فساد ظاهرة على هذه الخامات ويقوم بسحب عينه من المنتج النهائي.

وكشفت الغرف التجارية، أن مأموري الضرائب الذين لهم حق الضبطية القضائية في التفتيش على المحال والمخازن عددها 9 جهات، هي الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والرقابة التجارية، ومديرية التموين والإدارات الفرعية، ومديرية الشؤون الصحية والإدارات الفرعية، ومفتشو الطب البيطري، ومصلحة الدمغة والموازين، والرقابة الصناعية، والتوحيد القياسي، ومفتشي السجل التجاري، وفيما يخص قانون السجل التجاري.