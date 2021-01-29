الغرف التجارية تتوقع ارتفاع اللحوم البلدي قبل شهر رمضان

تعتزم شعبة القصابين بالغرف التجارية خلال الفترة القادمة، عقد اجتماعات موسعة لبحث أوضاع اللحوم الحمراء في أسواق المحافظات، قبيل شهر رمضان المبارك، خاصة مع زيادة أسعار اللحوم المستوردة بسبب ارتفاع أسعار الشحن، والتى تحافظ على استقرار وحفظ التوازن السعرى للحوم البلدى فى الأسواق.

والجدير بالذكر أن هناك ثباتا فى أسعار اللحوم البلدى والمستوردة خلال العام الجديد، بحسب المهندس حاتم عبدالغفار رئيس غرفة تجارة كفرالشيخ، والذي قال إن أسعار اللحوم البلدي شهدت استقرارا في الأسواق، ليباع الكيلو بأسعار تتراوح بين 120 و160 جنيها، خلال العام الجديد مقابل ارتفاعات طفيفة خلال الفترة الماضية من العام الماضي، مشيرا إلى أن أسواق اللحوم تعانى الركود وتراجع المبيعات.

وقال محمد شرف رئيس شعبة القصابين، بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق اللحوم تعاني تراجعاً ملحوظاً في القوة الشرائية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية، ما يشكل عبئاً كبيراً على التجار، لافتا إلى أن عددا كبيرا يفضل تراجع الأسعار لتشجيع الشراء والمبيعات بالمقارنة بالارتفاع.

وفى السياق نفسه نفى «شرف»، ماتردد حول زيادة فى عمليات غش اللحوم البلدى بالخنزير، وخاصة المفروم منها، مؤكدا أن المحال خالية من لحوم الخنزير واللحوم المغشوشة.

وأشار في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أنه لايوجد مايدعو إلى عمليات الغش طالما توجد اللحوم المستوردة وتباع بسعر رخيص، كاشفا أن عدد المحلات التى تبيع لحم الخنزير فى مصر لاتتعدى 7 محلات وموجودة فى مناطق شبرا والعتبة.

وأضاف أن سوق اللحوم تعاني تراجعا ملحوظاً في القوة الشرائية خلال الفترة الأخيرة، ما يشكل عبئاً كبيراً على التجار لزيادة التكلفة من الإيجارات والعمالة والكهرباء

وأفاد أن عددا كبيرا من التجار يفضل تراجع الأسعار لتشجيع الشراء والمبيعات، داعيا المواطن إلى شراء اللحوم البلدية من أماكن مضمونة وخصوصا اللحم المفروم، ناصحا «اشتروها مكعبات وافرموها».

وتابع رئيس الشعبة، بأنه يمكن معرفة اللحم البلدى المفروم الضأن من الخنزير من خلال الرائحة، فلحم الخنزير له رائحة زنخة مميزة، ودهونه كثيرة وعند طهيها تقترب من اللون الأبيض أو الرمادي الفاتح عكس البلدي.

وأكد سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، أن استقرار أسعار اللحوم اللمستوردة ينعكس إيجابيا على أسعار اللحوم البلدى، لافتاً إلى أن توافر المعروض من اللحوم المتنوعة بالسوق وتنوع منافذ البيع يؤدى لاستقرار أسعارها.

وأشار إلى أن اللحوم المستوردة ارتفعت بـ 30%، بسبب ارتفاع سعرها عالميا وأسعار الشحن، وهو ما سينعكس حتما على اللحوم البلدى قبيل شهر رمضان بالارتفاع، لأن شهر رمضان من المواسم التى يقبل فيها المواطنون على شراء اللحوم وخصوصا مع قرار فتح المطاعم.

وأضاف «لدينا فجوة فى إنتاج اللحوم البلدى والاستيراد يخفف هذه الفجوة فى ظل تراجع الإنتاج».