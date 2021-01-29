افتتاح معرض «جمال الوجود» للفن التشكيلي بقصر ثقافة شرم الشيخ

نظّم فرع ثقافة جنوب سيناء، معرضًا للفنون التشكيلية بقصر ثقافة شرم الشيخ، بهدف تشجيع المواهب الفنية من مختلف الفئات العمرية بكافة مدن محافظة جنوب سيناء.

وافتتح المعرض المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، وغادة شلبي نائب وزير السياحة، بحضور اللواء محمود السولية رئيس مجلس المدينة، وأحمد فريج، مدير عام ثقافة جنوب سيناء، ولفيف من الجمهور.

30 لوحة فنية

وقال أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، إن معرض الفن التشكيلي أطلق تحت عنوان «جمال الوجود» وهو للفنانة التشكيلية أميمة أبو النصر، ويضم 30 لوحة فنية استخدم فيها ألوان «أكريليك، وزيت على كانفاس»، وتعبر اللوحات عن رؤى جمالية للطبيعة بأسلوب يمزج بين الواقعية والتأثيرية، ويغلب عليها الأسلوب التجريدي التعبيري.

وأشاد جميع الحضور باللوحات الفنية وبجمالها المتناسق، وتوجهوا بالشكر للفنانة أميمة أبو النصر ولقصر ثقافة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن فنون التي تُصور الحالة الشعورية للإنسان وتجسدها في عمل يتسم بالجمال ويُحقق الإمتاع النظري لمشاهده، عن طريق تطويع الألوان والمساحات والخطوط وغيرها من المزايا الشكلية للأشياء، ويندرج ضمنها مجموعة كبيرة جداً من الفنون كالنحت، والرسم، والتصوير، بالإضافة إلى الفنون التطبيقية الغنية بالإبداع والجمال الشكلي.

وعرف الإنسان الفنون التشكيلية قبل عشرات الآلاف من السنين، حيث صور الجسد البشري برسومات وتماثيل اتسمت بالبدائية والبساطة، واقتصرت على الشكل الخارجي وبعض الأعضاء البارزة في الجسم، وأوجد المصريون القدماء أسلوباً مميزاً في التصوير التشكيلي فأظهروا الطبقية الاجتماعية في أعمالهم، واحتلت رسوماتهم المساحة الأكبر في تزيين كلّ من القصور، والمعابد، والمقابر.

واشتهرت اللوحات الرومانية في أوروبا بواقعيتها، حيث أنّها عالجت قضايا حياتهم اليومية، واتسمت باستخدام الألوان وما تخلقه من تأثيرات، وينُسب للرومان ابتكار المنظور الفني القائم على إيجاد بعد ثنائي على مساحة مسطحة، وفي العصور الوسطى برز الفن البيزنطي الذي خالف الكنيسة بتحريف الشكل الإنساني الذي ساد تصويره تصويراً وصفياً دقيقاً من قبل، وبات هذا الفن يحظى بقيمة مرموقة بين الفنون أنذاك.