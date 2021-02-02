محافظ أسوان: استلمنا 18.5 ألف طلب تصالح بمتحصلات مالية 70 مليون جنيه

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود الأجهزة المختصة بإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بملفات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتى وصلت حتى الآن إلى 18 ألفا و500 طلب، بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 70 مليون جنيه، مؤكداً على أن ما يتم تنفيذه بهذا الملف يعد مسئولية مجتمعية بهدف ضبط كل أنواع المخالفات وتحقيقها على نحو جاد.

وأكد المحافظ على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تنفيذاً لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقوم المراكز التكنولوجية باستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات سواء كانت هذه المخالفة تقع ضمن الـ 8 حالات التى لا يجوز فيها التصالح طبقاً للمادة الأولى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لسنة 2020، أو غيرها من المخالفات، مع دفع رسوم المعاينة

ووضح أنه وفقاً للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد نسبة 30% من قيمة التصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد خلال شهر يناير، بينما يسدد نسبة 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من الـ 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.