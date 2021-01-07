6 منصات تعليمية لاستكمال العام الدراسي حال استمرت أزمة كورونا.. اعرفها

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وضع جميع السيناريوهات الممكنة والبديلة، لتنفيذها لاستكمال العام الدراسي الحالى 2020-2021، بعد تأجيل امتحانات الترم الأول بسبب تفشي فيروس كورونا، حال ساءت الأوضاع بسبب الفيروس، حيث ستبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير وتنتهى يوم 20 فبراير المقبل، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثانى 21 من نفس الشهر.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن التدريس «أونلاين» أحد الحلول الممكنة التى من الممكن أن يتم تنفيذها لاستكمال العام الدراسي، حال ساءت أوضاع فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا نية على الإطلاق بإلغاء العام الدراسي الحالى 2020-2021، موضحا أن الدراسة تسير بصورة منتظمة عبر المنصات التعليمية المختلفة.

وأكد «مجاهد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن تأجيل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، جاء بعد تزايد حالات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا، طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، منوها إلى أن التأجيل كان لحماية الطلاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا، موضحا أن الوزارة لديها الخبرة الكافية للتعامل مع الوضع الراهن.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نحو 6 منصات تعليمية لتوضيح طرق استخدامها، مع توضيح طرق استخدام كل منصة بمفردها وتقديم دليل شامل لأبنائنا الطلاب لاستكمال العملية التعليمية، وهى كالتالي:

1- المكتبة الرقمية Http://study.ekb.eg تضم محتوى علميا رقميا للمراحل التعليمية بالوسائط المتعددة (فيديو- صور- أفلام وثائقية)، فضلاً عن إتاحة أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، ومحتوى متعدد التخصصات لسنوات نظام التعليم الجديد.

2- منصة التواصل Edmodo.org أطلقتها وزارة التربية والتعليم للتواصل بين الطلاب والمعلمين عن بعد، حيث تمكن ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على نحو 60 ألف مدرسة أن يتوصلوا مع المعلم كما لو كان في المدرسة، وذلك لشرح الدروس التعليمية والإجابة على استفسارات الطلاب وتسليم المشروعات البحثية.

3- إطلاق منصة الحصص الإلكترونية https://www.hesas.eg والتي توفر طرق تعلم جديدة وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أون لاين، كما تحتوي المنصة على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.

4- نظام إدارة التعلم LMS.EKB.eg وهو المصدر الرئيسي للمذاكرة لطلاب المرحلة الثانوية، حيث تضم محتوى رقميا تفاعليا مربوطا بالمناهج الدراسية لمساعدة الطالب على الفهم بشكل أفضل، ومعرفة مخرجات التعلم المتاحة في كل درس من خلال المحتوى التفاعلي الذي يضم نصوصا ومقالات ورسومات وصورا ومقاطع فيديو لكل موضوع.

5- قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب، وهي قناة مخصصة لبث المواد التعليمية لجميع المراحل الدراسية عبر اليوتيوب.

6- إطلاق منصة التعليم المصري eduhub.moe.gov.eg وهي منصة أطلقتها الوزارة لتوضيح طرق استخدام المنصات التعليمية التي أعلنت عنها مع توضيح طرق استخدام كل منصة بمفردها وتقديم دليل شامل لأبنائنا الطلاب لاستكمال العملية التعليمية.