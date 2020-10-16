شوقي: 8 منصات تعليمية للطلاب.. وسنقدم خدمة متكاملة بدون إنترنت

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي المقبل، سيشهد اهتماما غير مسبوق عن أي عام مضى، لافتًا إلى أنه قد يكون من أفضل السنوات الدراسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذي يعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز": "استعدينا من كل النواحي، وسيشهد هذا العام قدرا من الحضور في المدارس، وسنتعاون مع وزارة الصحة، لاتخاذ إجراءات احترازية جرى التأكيد عليها بجميع المديريات والإدارات والمدارس".

وتابع وزير التربية والتعليم، بأن العام الدراسي المقبل، سيشهد حضورًا أقل، كما ستقدم الوزارة خدمة متكاملة للطلاب: "كما لو كان محدش عنده إنترنت خالص"، مفسرًا ذلك بـ"عشان منكررش كلمة التعليم عن بعد كأنها حاجة بعبع".

وأردف أن الدروس ستكون متاحة بداية من بعد غد الأحد، على قناة من بين 3 قنوات خصصتها الوزارة، إذ ستشهد تدريسًا كاملًا على التلفزيون، مردفًا: "سنعلن اليوم 7 أو 8 منصات مختلفة اختيارية لتلقي التعليم عن بعد".

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لجميع التلاميذ، قبل ساعات قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، مطالبا بعدم تناول الأطعمة والحلوى من الباعة الجائلين، وغسل اليدين باستمرار، وعدم استعمال أي أدوات خاصة بتلميذ آخر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى الوزارة نفذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس.

وقال "شوقي" في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة لديها سيناريوهات عدة، ستقوم بتنفيذها على الفور حال حصول أي معوقات تؤثر على اليوم الدراسي، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد، رغم تواجد جائحة كورونا، مضيفا أن هناك إجراءات صارمة لتوفير الحماية والسلامة للتلاميذ.