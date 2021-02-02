إنشاء 8 أحواض تهدئة لتدعيم وادي سنور في مجابهة السيول ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إنشاء عدد 8 بحيرات «أحواض تهدئة وترسيب»، و 8 سدود «حواجز ترابية» بمخرج وادي سنور، والتي ستنفذها وزارة الري بتكلفة 285 مليون جنيه، حيث يسهم ذلك في دعم قدرة مخر سيل سنور في التصدي لمياه السيول الموسمية، بجانب التأهيل الشامل للمخر الجاري تنفيذه.

وأوضح محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن بحيرات التخزين تتجمع بها المياه المتدفقة مما يساهم في تهدئة تدفقها واندفاع سريانها بالشكل الذي يدعم من قدرة مخر السيل من احتوائها، والحفاظ على أعمال تطوير المخر من تكاسي وتدبيش وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، بجانب أنها تدعم من إمكانية إعادة استخدام 50% من كميات المياه المتدفقة في موسم السيول والأمطار.

وتفقد محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في مشروع رفع كفاءة وتأهيل مخر سيل سنور شرق النيل مركز بني سويف، وذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين بقطاع الري والشركة المنفذة.

وتفقد المحافظ جانبي المخر، حيث اطلع على الموقف التنفيذي لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة، والتي تشمل أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كيلومترات، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80%، بجانب تفقد الأعمال التي تم تنفيذها لتأمين خط الغاز المار بالمخر وغيرها من الأعمال المنفذة بهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور وجريان مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.

وكان المحافظ قد كلف مسؤولى الري بمراجعة خطة القطاع الخاصة موسم الأمطار والسيول، والتي تضمنت مراجعة جميع المخرات والبالغ عددها 7 مخرات وهي بياض العرب، وادي غراب، وادي فقيرة، وغياضة الشرقية، أبوصالح، طما فيوم، سنور، وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الري وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، ومتابعة حالتها، واستمرار تطهيرها وتقوية الجسور للمناطق المتضررة، بالتوازي مع مراجعة الحالة الفنية للعربات والمعدات المخصصة للكسح وسحب المياه من أماكن تجمع مياه الأمطار بالشوارع.