استلم في نفس اللحظة.. خطوات استخراج قيد طلاق ورقي من السجل المدني

يعد قيد الطلاق من أهم المستندات التي يجب أن تكون متوفرة لدى الرجل أو المرأة المطلق، حيث إنها تعد المستند الرسمي أمام الجهات الحكومية التي تثبت حالة الطلاق، ما يضمن حقوقهم أمام القانون، ويتعرض الكثير من المواطنين إلى فقدان مستند قيد الطلاق.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج صورة قيد طلاق من مصلحة الأحوال المدنية، كالتالي:

المستندات المطلوبة للحصول على صورة قيد الطلاق

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالرجل أو المرأة المطلقة.

- طلب الحصول على قيد طلاق مقدم على نموذج ( 22 أ - 40 ).

الشروط المطلوبة لاستخراج صورة قيد الطلاق

- يجب أن يكون البيان مسجل على الحاسب الرئيسي بالسجل المدني.

- يجب أن يكون المقدم على طلب استخراج قيد الطلاق صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

- يجب أن يكون مقدم الطلب يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

إجراءات استخراج صورة قيد الطلاق

- يقوم المواطن بتقديم بطاقة الرقم القومي باعتبارها إثبات شخصية بالشباك المختص بمصلحة الأحوال المدنية.

- يقوم الموظف المختص بطباعة الشهادة بعد التأكد من صحة البيانات، ثم يقوم بتسليمها للمواطن.

الرسوم المطلوبة لاستخراج صورة من قيد الطلاق

يتم استخراج صورة شهادة قيد الطلاق بقيمة تصل لـ30 جنيها، ويتم تسليمها في نفس اللحظة للمواطن.

وكانت قد حرصت الحكومة المصرية خلال العام الماضي ومع بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد على تعزيز الخدمات الإلكترونية في الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، حتى يستطيع المواطن إجراء الخدمات الحكومية إلكترونيا، دون الحاجه للذهاب إلى المصلحة الحكومية، وذلك للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، وتمهيدا لميكنة جميع الخدمات الحكومية.