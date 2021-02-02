«الزراعة»: لدينا فائض في المحاصيل لم يسبق له مثيل

قال المهندس محمود عطا، مدير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن الفضل في مشروع الصوب الزراعية يعود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الزراعة، وهو يوفر توازن مع المستهلك للحصول على المنتجات في الوقت المناسب والسعر المناسب، وحاليا نرى جميع محاصيل الخضر متاحة، ومصر حققت الاكتفاء الذاتي في محاصيل الخضر والفاكهة، وأصبح لدينا فائضا في المحاصيل لم يسبق له مثيل.

تفاصيل الحصول على تراخيص للصوب الزراعية

وأضاف «عطا»، في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن المزارع لكي يحصل ترخيص لمشروع صوبة زراعية عليه أن يقدم المزارع طلب، ويتم معاينة المكان، والمزارع أصبح يذهب إلى جهة واحدة، ثم يصل الترخيص إلى المزارع في حقله أو منزله، بعد عمل تحليل التربة والمياه مجانا، وكل هذا يتم خلال 48 ساعة كحد أقصى.

مشروع مفيد للمواطن والدولة على حد سواء

وشدد مدير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، على أن هذا المشروع مفيد للمواطن والدولة على حد سواء، حيث يكون المحصول ثلاثة أضعاف في نفس وحدة المساحة، بمعنى أنه إذا كانت إنتاجية الفدان في الزراعة العادية 10 أطنان، فإنها في هذا المشروع تصل إلى 30 طنا.

توظيف الكثير من العمالة

وأوضح أن المشروع له فوائد أخرى كثيرة، حيث يؤدي إلى توظيف الكثير من العمالة، ويحقق رواجًا في تجارة الأسمدة، ورواجًا في السلع، ويقلل فاتورة الاستهلاك، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تصدر منتجات الفاكهة والخضروات، وبالتالي تحصل على العملة الصعبة من الخارج، ولذلك فهي منظومة ورؤية متكاملة، وفي نفس الوقت لا يُرهق جيب المواطن في دفع أسعار السلع التي يحصل عليها.