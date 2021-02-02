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مشروع «عاش هنا» يخلد منزل محمود ياسين.. وشهيرة: شكرا لكل الجهات

كتب:

محمود الرفاعى
08:01 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021
محمود ياسين

محمود ياسين

أعربت الفنانة شهيرة عن سعادتها لتعليق لافتة زوجها الفنان الراحل النجم محمود ياسين في المنزل الذي عاش به، وذلك ضمن مشروع «عاش هنا» لتخليد أسماء المبدعين عبر الأجيال المختلفة.

وكتبت شهيرة :«أيوة هنا كان حبيبي وشكرا كل الجهات المسئولة لهذه اللفتة الجميلة».

كما علقت ابنتها رانيا فريد شوقي قائلة: «شكرا جزيلا بنشكر كل الجهات المسئولة.. فكر وإبداع وانتماء ومحافظة الجيزة شكرا لكم جميعا كل التقدير والاحترام جزيل الشكر.. والله يرحمك يا أبي الغالي.. وأسكنك فسيح جناته».

 

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