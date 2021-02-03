حظك اليوم الأربعاء 3-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لديه شخصية غيورة على الأشخاص المقربين منه، حيث أنه يتعامل معهم من منطلق حب الامتلاك، وتوضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لبرج العقرب من الناحية العملية والعاطفية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

المريخ في مواجهة برجك.. اعمل بدقة ولا تصر على التحكم في كل شيء وخطط في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء والتكاسل قليلا.. نظم جهودك ولا تتحامل على نفسك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.