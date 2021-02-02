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محمود مسلم

الأمن السيبراني السعودي يستعرض نموذج تعزيز صموده أثناء قمة العشرين

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الوطن
07:37 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021
مجموعة العشرين

مجموعة العشرين

عقد فريق عمل مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، اجتماعا، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، ونائبه مالكوم جونسون، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد.

وقدمت الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني خلال الاجتماع ورقة عمل حول تجربة المملكة في تعزيز الصمود السيبراني أثناء رئاسة المملكة لأعمال مجموعة العشرين في العام 2020، عرض خلالها النموذج السعودي لتعزيز صمود الأمن السيبراني، الذي اتبعته خلال سنة رئاسة المملكة لـG20، وقمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية الذي حرصت فيه المملكة؛ ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، على تحديد سمات هذا النموذج؛ ليكون مرجعًا شاملًا وموثوقًا، تستفيد منه الدول التي سترأس قمة قادة مجموعة العشرين في المستقبل وكذلك تلك التي تقوم بتنظيم الأحداث الكبيرة.

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