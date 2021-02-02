نائبة تسأل «جامع» عن مصانع مغلقة منذ 2011: عُمالنا مش لاقيين ياكلوا

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بفرض عقوبة على أصحاب المصانع الذين يُجبرون العاملين على تقديم استقالتهم، مشيرة إلى أن قانون المعاشات والتأمينات للأسف أضاع حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018-2020.

ووجهت البرلمانية عدة تساؤلات إلى وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، في مقدمتها مصير المصانع التي تم إغلاقها منذ عام 2011، ووضع العمالة التي كانت تعمل بها، بقولها «عمالنا مش لاقيين ياكلوا ويشتغلوا.. فما مصيرهم؟».

من جانبه، أكد النائب عبدالله الشيخ، أهمية دعم الفلاح المصري، لاسيما أن أصحاب هذه المهنة قاربوا على هجرها، مقترحة دعم الفلاحين لأداء مهمتهم، ومنها توفير ماكينات لجمع القطن، قائلة: «كثير من الزريعة هجروا القطن.. ولما تسأله يقول لك مش مجزي».

بدورها، طالبت النائبة نيفين الكاتب، بالتصدي لكافة المعوقات التي تواجه صناعة النسيج في مصر، لاسيما المصانع الموجودة بكفر الدوار، التي في مقدمتها غرامات الغاز الطبيعي، مع تأكيدها أهمية أن يكون هناك أكاديميات تعليمية لتدريب العمالة وتزويدهم بالخبرات، وحث رجال الأعمال على دعم هذه الصناعة.