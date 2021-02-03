«التعليم» تطبق 7 إجراءات ضد كورونا حال عودة الدراسة بالمدارس 21 فبراير

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، بعد 20 فبراير الجاري، بعد أن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحة أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية ملزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، والحفاظ على سير اليوم الدراسي، مؤكدة أن هناك إجراءات جديدة سيتم تنفيذها حال عودة الطلاب للمدارس يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا حديث في الوقت الحالى عن آليات عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالى 2020-2021، يوم الأحد الموافق 14 فبراير، مؤكداً أنه لا يوجد أي قرار بإلغاء أو تأجيل الامتحانات أو إلغاء العام الدراسي بسبب كورونا.

وأشار شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الوزارة عازمة على عقد الامتحانات واستكمال الدراسة للحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، موضحاً أن جميع المدارس ستقوم بشكل دوري بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين، مؤكداً أن الوزارة تواصل عملها الجاد من أجل تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، وتقديم مستوى احترافي من التعليم لجميع الطلاب والطالبات.

وترصد «الوطن» 7 إجراءات ستقوم المدارس بتنفيذها حال عودة الدراسة يوم 21 فبراير الجاري، وهى كالتالي:

1- تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه بصفة دورية.

2- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس طوال اليوم الدراسي وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

3- قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس، ضمن الإجراءات اللازمة للوقاية من كورونا.

4- تخفيض أعداد الطلاب داخل الفصل الدراسي لتحقيق التباعد الجسدي بينهم للحد من انتشار كورونا.

5- زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب.

6- تخصيص 60 ألف غرفة عزل بالمدارس على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم يشتبه في إصابته بفيروس كورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج اللازم.

7- منع وجود أولياء أمور الطلاب بمحيط المدارس لمنع التزاحم بسبب كورونا.