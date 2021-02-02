مسحة بيريز إيجابية.. كورونا يتوغل في «رأس» ريال مدريد

ظهرت نتيجة فحص رئيس العملاق الإسباني ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لـ"كوفيد 19"، وجاءت إيجابية في بيان للنادي الملكي.

وبحسب بيان ريال مدريد فإن نتيجة بيريز (73 عاما) جاءت إيجابية خلال فحوص معتادة في النادي، لكنه لا يعاني أي أعراض.

وكان النادي المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، أعلن في وقت سابق إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وأعلن ريال مدريد اليوم الثلاثاء شفاء المدرب الفرنسي، قبل ساعات من إعلان إصابة بيريز.

ومن المقرر أن يبقى بيريز في العزلة وفقا لبروتوكول الليجا، لمدة 10 أيام على الأقل من لحظة معرفة نتيجة الاختبار إذا جاءت إيجابية، طالما لم تظهر عليه أي أعراض.

وأصيب المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأكمل بيريز 12 عاما في رئاسة قلعة سانتياجو برنابيو، وهي الولاية الثانية له إذ قضى 6 سنوات في المقعد نفسه بين عامي 2000 و2006.

وقاد بيريز ريال مدريد إلى الفوز بخمسة ألقاب في الليجا، ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

وأعاد بيريز النادي الملكي إلى مكانته الأوروبية المعهودة وحوله إلى أغنى ناد في العالم.

ولكن برحيل الصاروخ البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي بدأ يعاني ريال مدريد من تراجع في المستوى.

ويحتل الفريق المركز الثالث بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي برشلونة الثاني.

ويتأخر ريال مدريد عن جاره في العاصمة مدريد، أتلتيكو الذي يحلق في الصدارة، بـ10 نقاط كاملة، كما أن له مباراة مؤجلة.

وتعرض ريال مدريد للسقوط أكثر من مرة هذا الموسم في الليجا آخرها أمام ضيفه ليفانتي 1-2.

وودع العملاق الإسباني مسابقة الكأس على يد ألكويانو من الدرجة الثالثة.

وبلغ إجمالي ديون الريال من جراء انتشار وباء كورونا، نحو 901 مليون يورو وصافي الدين حوالي 355 مليون يورو، بحسب وسائل إعلام إسبانية.