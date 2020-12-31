التنسيق الحضاري: نجهز 400 لوحة ضمن «توثيق المباني التراثية»

يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، العمل على مشروع «توثيق المباني التراثية»، والحفاظ عليها، وهي مبانّ ذات تمثل قيمة حضارية وتراث ثقافي، يضع الجهاز لافتات تعريفية يتم تثبيتها على واجهات العقارات تحتوى بيانات المبنى (رقم المبنى واسم الشارع)، بالتعاون بين الجهاز وجميع محافظات الجمهورية، ويهدف المشروع إلى التنويه عن المباني المتميزة والحفاظ عليها ومساعدة الباحثين في هذا المجال.

الانتهاء من 400 لوحة في القاهرة والإسكندرية

وأضاف أبو سعدة، لـ«الوطن»، أنّه جرى الانتهاء من 400 لوحة موزعة بالشكل التالي، 300 لوحة في (حي وسط القاهرة، غرب القاهرة، عابدين، مصر الجديدة، والسيدة زينب)، وفي محافظة الإسكندرية 100 لوحة (حي الجمرك - حي وسط)، ويعد الجهاز حاليا 200 لوحة في محافظتي القاهرة وبورسعيد، وجار تنفيذ 200 أخرى في الإسكندرية.

ومشروع «توثيق المباني التراثية»، أحد مشاريع التوثيق الأربعة التي يعمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عليها بالتوازي، وهي مشروعات «عاش هنا» المعني برموز مصر الراحلين، وتقديمهم للأجيال الجديدة، و«حكاية شارع» الذي يهدف إلى التعريف بالأعلام والشخصيات التاريخية المصرية، وأسباب إطلاق الأسماء عليها، ومشروع «ذاكرة المدينة»، الذى يهدف للتعريف بالمناطق ذات القيمة التراثية، و«توثيق المباني التراثية».

انتهاء تطبيق Q R على لوحات «حكاية شارع»

وأعلن جهاز التنسيق الحضاري، مؤخرا، الانتهاء من تطبيق Q R على لوحات مشروع «حكاية شارع»، بمنطقتي القاهرة الخديوية والزمالك، تزامنا مع الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المشروع.

وأكد الجهاز أنّ المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مشروعات التوثيق، بالبدء في تنفيذ الجولات التراثية بشوارع المناطق ذات القيمة، وأول جولة ستكون في جزيرة الزمالك، مشيرا إلى أنّ مشروع الجولات يأتي لاستكمال مساعي الجهاز في تعزيز القيمة الثقافية لمختلف المناطق التراثية في ربوع مصر.