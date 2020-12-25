«التنسيق الحضاري» ينتهي من تطبيق خاصية QR للوحات مشروع «حكاية شارع»

انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، من تطبيق خاصية Q R Code على لوحات مشروع «حكاية شارع»، بمنطقتي القاهرة الخديوية والزمالك، بالتزامن مع الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المشروع، وإطلاق الموقع الرسمي للمشروع: www.streetstory.gov.eg.

ونفذ المشروع بـ110 شارع بالقاهرة الخديوية والزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة والقاهرة التاريخية.

جدير بالذكر، أن الجهاز يعمل حاليا بالمرحلة الثالثة للمشروع بمحافظة الإسكندرية؛ إذ من المقرر تنفيذ المشروع بـ50 شارعا في الإسكندرية التراثية.

وأكد المهندس محمد أبو سعده، أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق المشروع الرابع من مشروعات مبادرة «ذاكرة المدينة»، وذلك بالبدء في تنفيذ الجولات التراثية بشوارع المناطق ذات القيمة، وأول جولة ستكون في جزيرة الزمالك؛ إذ سبق وأن قامت المبادرة بتنفيذ مشروعات «عاش هنا»، و«حكاية شارع»، و«سلسلة إصدارات ذاكرة المدينة».

وأخيرا يأتي مشروع الجولات لاستكمال مساعي الجهاز في تعزيز القيمة لمختلف المناطق التراثية في مصر.

وأشار «أبو سعدة» إلى العمل على مشروع ممتد ليغطي أبرز الشوارع المرتبط اسمها بأسماء شخصيات مؤثرة في تاريخ مصر، ويقوم على وضع لافتات توضيحية، بشوارع القاهرة البارزة، تشمل نبذة عن الشارع، وتطبيق (Q .R)، ليتمكن الزائر باستخدام التليفون، من الإطلاع على حكاية جميع الشوارع.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن إطلاق الموقع الرسمي للمشروع الذي دشنه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ضمن مبادرة الحفاظ على ذاكرة المدينة التي تتبناها الوزارة، والتي بدأت بمشروع «عاش هنا»، المعني برموز مصر الراحلين، وتقديمهم للأجيال الحالية.

وقالت الوزيرة، إن مشروعي «عاش هنا» و«حكاية شارع»، يهدفان إلى إبراز حكايات الشوارع وأسباب تسميتها، إلى جانب التعريف برموز مصر وقاماتها في مختلف المجالات، وأضفنا لهم أسماء شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة، تكريما لدورهم الوطني الكبير في الدفاع عن الوطن، واستعادة الذاكرة التاريخية لمصر.