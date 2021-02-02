مستشار الرئيس عن انخفاض إصابات كورونا: علينا الاستعداد لأي موجات جديدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مراكز لإنتاج مشتقات البلازما، وهي إحدى مشتقات الدم التي تُعالج أمراضا في منتهى الخطورة داخل مصر، هو أمر مُشرف جدًا، «وجود منتج محلي مُتاح يُعطي للدولة دعما في كل الظروف».

الفترة الحالية تشهد انخفاضا شديدا في أعداد إصابات كورونا

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا شديدًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فضلًا عن انخفاض عدد الحالات التي تذهب للمستشفيات، وكذلك عدد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي.

يجب الاطمئنان الحذر لانخفاض إصابات كورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه بالرغم من وجود تطعيمات ولقاحات مضادة لفيروس كورونا، فضلا عن قلة أعداد الإصابات في الفترة الحالية، إلا أنه لابد من الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، تحسبا واستعدادا لأي موجات أخرى جديدة.

مستشار الرئيس يتحدث عن التعديلات التي تطرأ على البرتوكول العلاجي

وأوضح تاج الدين، أن تعديل البرتوكول العلاجي يأتي من أجل ملائمة كل مرحلة بما تحتاجه من علاج، وضمان أفضل علاج للمريض المصري، وذلك من خلال تبادل الخبرات المحلية والعالمية وتحويلها لبرتوكولات، كما أن جميع المستشفيات التي تستقبل المرضي مجهزة بالمعدات والكوادر الطبية العظيمة.

لقاحات كورونا تُعطي مناعة جزئية من المرض

وأشار إلى أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا تُعطي مناعة جزئية من المرض وتقلل حدته عند الإصابة، وكذلك تقليل المضاعفات الناتجة عن الفيروس وخصوصا المضاعفات التي تصيب الجهاز التنفسي، «كلما زاد عدد التطعيمات بصفة عامة والمستوى القومي بصفة خاصة فهو يقلل كتلة الفيروس وبالتالي تقليل العدوي والإصابة».