المتهمون بهتك عرض ممثلة مشهورة: كنا رايحين نسرق بس طلعت جميلة أوي

اعترف المتهمون بهتك عرض ممثلة مشهورة داخل شقتها في كومبوند تاون فيو بأكتوبر، وأنهم دخلوا شقة الممثلة بزعم أنهم من شركة الغاز ويرغبون في قراءة العداد، وبعد لحظات أغلقوا الباب وسرقوا مجوهراتها وهي عبارة عن كمية من الذهب، وبالإضافة إلى مبلغ 65 ألف جنيه كانت معها في دولابها بعد أن أشهر اثنان من المتهمين المطاوي في وجهها واحتجزاها داخل غرفة بشقتها حتى تمكنا من السرقة، في حين أن المتهم الثالث كان في انتظارهما بسيارته في مكان قريب من الشقة.

المتهم: المجني عليها كانت لابسة ملابس مثيرة وحاولت اغتصابها

وأضاف أحد المتهمين في تحقيقات النيابة التي نسبت إليهم تهمة هتك العرض بالقوة خلال مقاومتها له ومحاولتها الدفاع عن نفسها: «كنا رايحين نسرق بس هي كانت جميلة أوي وكانت لابسة مثيرة في البيت عشان كده كنت عايز أعمل معها علاقة جنسية».

وتابع المتهمون في تحقيقات النيابة، أنهم فروا من مسرح الجريمة بعد أن تمكنوا من السرقة، وأنهم ذهبوا إلى شقة أحدهم في الحي السادس بأكتوبر لتقسيم النقود فيهما بينهم واتفقوا على تأجيل تقسيم المجوهرات حتى تهدأ الأمور، لكنهم فوجئوا بالمباحث تلقي القبض عليهم بعد يومين من الجريمة.

التحقيقات: سمسار سيارات خطط للجريمة بعد أن باع سيارتها

وأفادت التحقيقات أن المتهمين حاولوا اغتصاب الممثلة «ع.أ» داخل شقتها بعد أن تمكنوا من سرقة مشغولاتها الذهبيبة ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبفحص خط سير المتهمين تبين رصد إحدى الكاميرات لهم وبهذا تم تسهيل المهمة في القبض عليهم، وتبين من ضبط المتهمين الثلاثة أن أحدهم سمسار سيارات وسبق له التعامل مع المجني عليها في بيع سيارتها فاستعان بصديقيه لسرقتها بسبب علمه بثرائها فانتظرهما أسفل العقار بسيارة مستأجرة حتى تمكنا من تنفيذ الجريمة.