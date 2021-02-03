يوسف الشريف يعلن بدء تصوير «كوفيد 25»: دعواتكم

أعلن الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه بموقع «تويتر» بداية تصوير مسلسله الرمضاني الجديد «كوفيد 25»، ونشر الشريف صورا من كواليس أول يوم تصوير معلقا «أول يوم تصوير.. دعواتكم».

ومسلسل «كوفيد 25» تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، من بطولة يوسف الشريف، آيتن عامر، إدوارد، ميدو عادل، ميرنا نور الدين، راندا البحيري، إيناس كامل، ديانا هشام، أحمد صلاح حسني، عبدالله حسن، أمير صلاح الدين وأحمد جمال و من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف، كانت العام الماضي من خلال مسلسل «النهاية»، الذي اندرج تحت مسمى مسلسلات الخيال علمي، ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120، الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.

وكان المسلسل من أبرز المسلسلات التي لاقت نجاحا كبيرا، وطالب الجمهور «الشريف» بجزء ثانٍ استكمالا للمسلسل الذي نجح بشكل غير متوقع لصناعه، واعتقد البعض أن «كوفيد25» هو الجزء الثاني من «النهاية» لتنفي ذلك الكاتبة إنجي علاء زوجة الشريف ومؤلفة المسلسلات من خلال بيان صحفي أكدت فيه أن العملين منفصلان وليس لهما علاقة ببعضهما البعض.

وفور إعلان يوسف الشريف عن دخوله السباق الرمضاني بمسلسل «كوفيد25» قام رواد السوشيال ميديا بتصميم مجموعة من البوسترات غير الرسمية، تحمل صور أبطال العمل المشاركين منهم: آيتن عامر، وأحمد صلاح حسني، ومحمد عادل، وإيناس كمال، وأمير صلاح الدين.