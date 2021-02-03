«مصر للطيران»: آخر موعد لإقلاع الرحلات للسعودية في الخامسة مساء اليوم

كشفت مصادر بشركة مصر للطيران، بشأن إلغاء الرحلات القادمة من مصر إلى السعودية، أن آخر موعد لسفر المواطنين المصريين من مصر إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء سيكون في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على أن تصل تلك الرحلات قبل تنفيذ القرار السعودي بعدم السماح بدخول المواطنين المصريين في التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

إلغاء الرحلات الليلية منها وتحويل بعض ركاب تلك الرحلات إلى رحلات صباح اليوم

وأضافت المصادر أن الشركة تسيِّر اليوم عددا من الرحلات إلى المدن السعودية «المدينة -جدة - الرياض - الدمام»، وتم إلغاء الرحلات الليلية منها وتحويل بعض ركاب تلك الرحلات إلى رحلات صباح اليوم.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن الشركة مسموح لها بنقل المواطنين السعوديين المتواجدين بمصر حال قرروا السفر للسعودية أثناء فترة تعليق الرحلات، كما ستقوم بتسيير رحلات لإعادة المواطنين المصريين المتواجدين بالمملكة.

يسري عبدالوهاب: زيادة الإقبال على السفر قبل تعليق الطيران إليها

ومن جهته قال يسرى عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إن القرار السعودي المفاجئ تسبب في زيادة الإقبال على السفر إلى المملكة قبل قرار تعليق الطيران إليها بداية من الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، موضحا أن الساعات القليلة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا بأسعار تذاكر الطيران للمملكة نظرا لزيادة الإقبال على السفر.

وتابع: «هناك بعض الأشخاص يتوجب عملهم وظروفهم السفر إلى المملكة قبل تعليق السفر من مصر للسعودية وهو ما جعلها حريصة على السفر اليوم الأربعاء»، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالسفر إلا لمن معهم شهادة تحليل «pcr» الخاص بكورونا بنتيجة سلبية.

مصادر: الرحلات التي ستدخل الأجواء السعودية بعد التاسعة مساء اليوم ستعود إلى بلادها دون الهبوط بالمطارات

من جهة أخرى، أكدت مصادر سعودية أن الرحلات التي ستدخل الأجواء السعودية، من الدول الـ20 المحظور دخولها، بعد الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت المملكة، فسيتم إعادتها بالركاب الذين على متنها إلى دولتهم، دون الهبوط بالمطارات السعودية.

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارا بتعليق استقبال مواطني 20 دولة من بينهم مصر بداية من اليوم الأربعاء ولحين إشعار آخر كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.