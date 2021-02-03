«6 أكتوبر»: توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة من كسر ماسورة المحور

يواصل جهاز مدينة السادس من أكتوبر، إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه، انفجرت مساء أمس الثلاثاء، وتسببت في تعطل حركة السيارات، بداية من ميدان جهينة وحتى مدخل مدينة الشيخ زايد، أمام «هيبر وان».

وأكدت مصادر مطلعة بجهاز مدينة السادس من أكتوبر، أن الجهاز بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ما يزالون يواصلون العمل، للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ، مؤكدين الإعلان عن توفير سيارات مياه للمواطنين، بالمناطق المتضررة من انقطاع المياه، لحين عودتها من جديد.

وأوضحت المصادر، أن جميع قيادات جهاز المدينة متواجدون بالمنطقة المتضررة لحين إصلاح الكسر المفاجئ، وعودة الحياه للمنطقة.

جهاز أكتوبر يواصل إصلاح كسر مفاجئ أمام ميدان جهينة ومصادر: سيارات مياه للمناطق المتضررة

كان المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، قال إن تعطل حركة الطريق أمام «هايبر وان»، يعود لانفجار ماسورة مياه، ويتم التعامل معها الآن، مشيرا إلى أن الطريق لم يغلق، ويسير بشكل جزئي، لحين الإنتهاء من الإصلاح خلال ساعات قليلة من الآن.

وكان المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، أوضح خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من المتوقع الانتهاء من إصلاح الخلل الذي تسبب في انفجار ماسورة المياه خلال ساعتين على الأكثر لتعود حركة الحياة للطريق من جديد.

وكان المهندس الشربيني، توجه للمواطنين بالاعتذار عن العطل المفاجئ، مؤكدا أن جميع قيادات الجهاز يعملون على قلب رجل واحد، للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ، متمنيا السلامة للجميع، ومشددا على أن الجهاز يعكف الآن على إصلاح الماسورة حتى تعود المياه لجميع المناطق المتضررة حيث تم قطع المياه عن بعض المناطق لحين إصلاح العطل.

الشربيني: الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ خلال ساعات

وكان الشربيني، أعلن عن وجود حارتين يسير فيهم الطريق بشكل منتظم، في الحارة المرورية الموازية لـ«هيبر وان»، بينما الحارة الموازية للخمائل تسير بشكل منتطم.