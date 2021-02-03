منير يحقق ربع مليون مشاهدة بـ«أنا رايق».. والجمهور: دايما بتبهرنا

حققت أغنية النجم محمد منير الجديدة «أنا رايق» والتي أطلقها مساء الاثنين عبر قناته على «يوتيوب» ربع مليون مشاهدة في يوم واحد.

الأغنية تعتبر الثالثة من ألبومه الجديد «باب الجمال»، «أنا رايق» كلمات الشاعر نور الدين محمد، والذي يتعاون مع منير للمرة الأولى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي.

وأثنى الجمهور على الأغنية بسبب دعواتها للتفاؤل فجاءت التعليقات كالتالي..

«يا سلام عليك يا كينج دايما رائع وبتبهرنا، كلمات جميلة وبسيطة ومعبرة».

وعلق آخر «الله الله.. الله يروق بالك يا كينج ويبسطك دايما يا حبيب الكل».

وأضاف آخر: «أنا باشا ببشاشة وانت فعلا باشا يا كينج».

وقال آخر «محمد منير عن الألبوم ده قال هقدم أغاني تسعد الناس عشان شايفهم مكتئبين.. لما يكون الفنان صاحب رسالة».

وتقول كلمات الأغنية «أنا فايق... أنا رايق.. أنا مبسوط مش مضايق العمر أن عشته في همك هيطول وهيحرق دمك وأن عشتوا في خفة دمك هيعدي لطيف في دقايق...أنا باشا..دبشاشة...عايش الدنيا الغشاشة....بنت الإيه البكاشة...أنا برفض أعيش مضايق على كيفي في الشتا إني ألبس صيفي ....وفجيبي يادوب مصاريفي وأمشي أبعزق وأتعايق أنا رايق ...أنا فايق...أنا مبسوط مش مضايق...بمزاجي وشروطي أتسلطن أغني بصوتي أو أهيم وأسرح فسكوتي..أو أنام وأجري وأسابق عشوائي وبدائي وفحب حبيبتي فدائي بضرب فالدنيا وألاقي.. مبسوط بجناني وسايق».

ألبوم «باب الجمال» للكينج محمد منير يضم 5 أغانٍ، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.