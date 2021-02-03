أحمد زاهر: صفعي لهيدي كرم في «لؤلؤ» كان حقيقي.. «وشها ورم وبعتذر لها»

أعرب الفنان أحمد زاهر، عن سعادته البالغة لردود الأفعال الإيجابية على دوره في مسلسل «لؤلؤ» من بطولة الفنانة مي عمر، حيث يجسد فيه شخصية «طارق نصار»، موضحًا أنه بعد عرض حلقات عديدة من المسلسل، عندما يسير في الشارع يجيد عددًا كبير من السيدات تنظر اليه وتبتسم، « الدور جايب مع السيدات جدًا جدًا».

وأضاف «زاهر»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن شخصيته في المسلسل نالت إعجاب السيدات، رغم أنها كانت بها عيوب كثيرة، لكن «مفيش إنسان طول الوقت طيب ولا شرير طول الوقت، ممكن أكون كويس مع حد وأكون شرير في وقت تاني».

وأشار الفنان، إلى أنه شخصيته في المسلسل لم تكن خبيثة أوشريرة، « كنت راجل بيزنس مان ومتربي في عائلة استوقراطية جدًا، بس عيوب الشخصة أني كنت أناني وبحب نفسي، وبحب أسمي قبل كل شيء وسمعتي وشكلي، بس لما حبيت لؤلؤ في المسلسل تخليت عن كل شيء إيمانًا بالحب».

وأوضح أن المسلسل شهد حالتين ضرب حقيقية والباقي كان تكنيك ليس حقيقي، « الصفعة الحقيقية الأولى كانت لنجلاء بدر في الحلقة الأولى، والثانية كانت للفنانة هيدي كرم»، معتذرًا لهيدي كرم على الهواء: « هي اللي طلبت أني أصفعها بجد، بس الآه اللي طلعت منها في المشهد قطعتني من جوه، ووشها ورم بعد الصفعة».

وأشار إلى أن المخرج محمد سامي بعد تلك الصفعة رفض أجراء أي ضرب حقيقي في المسلسل مرة أخرى، « لو أنا مكانها كنت هاخد القلم برضوا بشكل حقيقي، لأنه بيطلع إحساس كبير عشان الوجع بيخلي ريأكشن الفنان صادق وحقيقي، وأنا بضرب في المشهد ببقى مضايق جدًا»، موضحًا في الوقت ذاته أن المخرج محمد سامي يُعد شخص هام جدًا في حياته ووقف بجانبه كثيرًا ويقتنع بإمكانياته، « بيحب يشتغل معايا، وديما بيقول أي كاركتر أحط فيها أحمد زاهر بيلمع».