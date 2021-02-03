«عشان تستفاد من المميزات».. خطوات تسجيل رقم الهاتف ببطاقات التموين

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل ما يقرب من 12 مليون رقم موبايل صحيح ومتطابق لأصحاب البطاقات، وأنه يتبقى 10 ملايين بطاقة لابد من تسجيل أرقام تليفونات لها.

وتستمر الوزارة في تسجيل أرقام الهاتف للبطاقات التي تظهر لأصحابها رسالة عبر بون صرف العيش، وحذر الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، من عدم تسجيل رقم المحمول لافتا إلى أنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات، وهي إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيًّا، مثل استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد.

وفي السطور التالية تعرض "الوطن" خطوات تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بالمواطنين حاملي بطاقات التموين والذين لم يتسن لهم التسجيل حتى الآن.

خطوات تسجيل رقم الهاتف الخاصة ببطاقة التموين

الخطوة الأولى: الدخول على موقع دعم مصر من هنا.

كتابة كافة البيانات المطلوبة، مثل " الرقم القومي، رقم البطاقة التموينية، ورقم التليفون المحمول" من خلال الضغط على أيقونة سجل موبايلك.

بعد إضافة البيانات قم بالضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

واشترطت الوزارة أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين، ولابد أن يكون مسجلا باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

وأكد مدكور أن التعامل مع الوزارة يكون فقط من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، محذراً المواطنين من محاولات اتصال بعض الأشخاص منتحلين صفة مكاتب تموين، فهي عملية "نصب وهمي" وفق قوله.

وفي ذات الصدد، أشار أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة ناشدت المواطنين أصحاب البطاقات التموينية تسجيل رقم التليفون لاستكمال قواعد البيانات، خلال مداخلة هاتفية سابقة له مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز".

وأوضح كمال أنه ليس هناك أي ضرر يقع على المواطن إذا لم يقم بتسجيل رقم تليفونه، ولكن يفضل تسجيله للاستفادة من المميزات، مضيفا "لم يتم تحديد مهلة أو موعد لانتهاء التسجيل.