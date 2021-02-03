طقس الأربعاء بارد على القاهرة ليلا والصغرى 15

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر زيد والإعلامية ليندا ماهر، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم وستستمر حتى الجمعة المقبل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية

القاهرة العظمى 26 والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 13

بورسعيد العظمى 24 والصغرى 14

دمياط العظمى 22 والصغرى 13

الإسماعيلية العظمى 27 والصغرى 12

السويس العظمى 25 والصغرى 13

العريش العظمى 26 والصغرى 13

طابا العظمى 23 والصغرى 12

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 7

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 16

الغردقة العظمى 28 والصغرى 15

الفيوم العظمى 26 والصغرى 10

بني سويف العظمى 26 والصغرى 8

المنيا العظمى 26 والصغرى 7

سوهاج العظمى 26 والصغرى 9

قنا العظمى 28 والصغرى 10

الأقصر العظمى 30 والصغرى 11

أسوان العظمى 31 والصغرى 11

شلاتين العظمى 29 والصغرى 20

حلايب 29 والصغرى 23

سيوة العظمى 20 والصغرى 8