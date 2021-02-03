نظر استشكال سما المصري في حبسها بقضية «الفيديوهات» اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم، استشكال سما المصري لوقف تنفيذ حكم حبسها سنة، فى قضية التحريض على الدعارة، من خلال فيديوهاتها المنافية للآداب العامة.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قضت بقبول الاستئناف المقدم من سما المصري، على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة صناعة 5 فيديوهات خادشة للحياء، وقضت بتخفيف الحبس لسنة واحدة، وتغريمها 100 جنيه فقط.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمة ظهرت فى فيديو آخر بعنوان «البنات ليلة الدخلة»، ترتدي فيه قميص نوم، وتتحدث عن الاستعدادات التي تقوم بها الفتيات فى هذه الليلة، فضلًا عن مقطعين آخرين تستعرض فيهما الجزء العلوي من جسدها.