وكيل «صحة أسيوط» يتفقد شبكة الأكسجين بمستشفى الإيمان العام

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مستشفى الإيمان العام، اليوم، لمتابعة سير العمل وأعمال التطوير الجارية بالمستشفى والإطمئنان على منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير ادارة المتابعة ومساعد مدير وحدة الرقابة الداخلية لقطاع الصحة باسيوط..

بدأ وكيل الوزارة جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية ومتابعة تانك الأكسجين والعنايات والاستقبال العام والأقسام الداخلية وقسم العزل، والتقى الدكتور محمد جمال أحمد مدير المستشفى واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي وتابع حالة المرضى داخل المستشفى واطمئن على خروج بعض الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بالمستشفى.

واستمع «زين»، لشرح حول سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى ومدى توافر الاحتياجات اللازمة من الأكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة بالخزان واطمئن على توفير أسطوانات الأكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية بالخزانات وسد الاحتاجات بصفة مستمرة مؤكدًا على استمرار جولاته على المستشفيات المركزية والعامة ومتابعة سير العمل بمنظومة الأكسجين وتوفر الاحتياجات اللازمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.