طبيب في ووهان عن فيروس «نيباه»: سوء فهم وتضخيم إعلامي

قال الدكتور علي الوعري، اختصاصي الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية في ووهان، إن الجميع اتطلع على تقرير «الجارديان» بشأن فيروس «نيباه»، وللأسف جرى تضخيم هذا الخبر في وسائل الإعلام، وحدث سوء فهم من هذا التقرير، لأنه لم يذكر بأن الوباء بدأ ينتشر، كما أنه لم يتهم الصين في أنها ستكون منشأ هذا الفيروس، لأنه ينتقل من الخفاش الفاكهي، الموجود في عدة دول منها الصين.

لا يوجد أي حالات سجلت بهذا الوباء

وأضاف «الوعري»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أنه لا يوجد أي انتشار لهذا الوباء في الصين، ولم يتم تسجيل أي إصابات بسبب الخفاش، وكل ما يثار هو إشاعات إعلامية مضخمة وسوء فهم بقصد أو بدون قصد.

من المحتمل انتشار الفيروس في أي لحظة

وأشار إلى أن فيروس «نيباه» من المحتمل انتشاره من جديد في أي لحظة، خاصة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات الوقاية، والسيطرة على عدم الاحتكاك في هذه المناطق وتناول اللحوم الملوثة، ولكن فيروس كورونا سيؤتي به بنتيجة إيجابية كونه الجميع تعلم درسا قاسيا منه، ومعرفة طرق الوقاية منه وتطبقها بارتداء الكمامة وغسل اليدين والنظافة الشخصية.

ليس للفيروس علاج

ولفت إلى أن فيروس كورونا بسببه فرضت إجراءات صارمة على بعض الناس في بعض الدول التي تأكل مثل هذه المأكولات الغريبة أو الحيوانات البرية من هذا النوع، لافتا إلى أن فيروس «نيباه» ليس له علاج أو لقاح حتى الآن مثل كورونا.

الفيروس ينتقل عن طريق «خفافيش الفاكهة»

وأوضح أن التخوف من «نيباه» نظرا لأنه فيروس معد للجهاز التنفسي وينتقل عن طريق الرذاذ من اللعاب يشابه كورونا، خاصة من أكل الخنزير والدجاج الملوث وإفرازات الخفاش على الفاكهة، لذا يجب غسل الخضراوات والفاكهة جيدا، منوها أن الفيروس يتواجد في نوع معين من الخفافيش ينتشر في جنوب آسيا ومناطق الغابات الحارة.