إعلامية صينية: لم نسجل إصابات بـ«نيباه».. والسياسة وراء محاولة تشويهنا

قالت الإعلامية الصينية، فيحاء وانج، إنّ فيروس نيباه قديم وظهر لأول مرة في جنوب شرقي آسيا وليس في الصين، مشيرة إلى أنّه لا يجب القلق بشكل مفرط من هذا المرض، وأنّ بلادها لم تسجل أي إصابة به في الفترة الأخيرة، وإذا حدث ذلك فالسلطات الصينية ستعلن ذلك وتبلغ منظمة الصحة العالمية.

وتطرقت الإعلامية الصينية إلى لقاح سينوفارم الصيني، الذي حصلت مصر على الشحنة الأولى من جرعاته، وذلك في تصريحات عبر «zoom»، لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر زيد، قائلة إنّ أكثر من 10 ملايين مواطن صيني حصلوا عليه: «التلقيح يتم تنفيذه على دفعات، الدفعة الأولى للأطباء والمخالطين لعدد كبير من المواطنين، أما الدفعة الثانية ستكون مخصصة لضعاف المناعة، وأعتقد أننا كلنا سنحصل على اللقاح لأن الوقاية خير من العلاج».

وأكدت أنّه جرت السيطرة على وباء كورونا في الصين رغم اجتياح الموجة الثانية لعدد من الدولة، إذ تشدد السلطات على الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وعن تقرير صحيفة «جارديان» بشأن انتشار فيروس نيباه في الصين، قالت فيحاء وانج: «هناك بعض الأخبار المضللة، وكل مرة ظهرت الفيروسات يجرى الادعاء بأنّ الصين منشأها وهذا غير معقول، فكيف يمكن أن تكون دولة واحدة منشأ لكل الفيروسات، هذا مخالف للقواعد الطبيعية، ونحن ناس عاديون مثل الآخرين، نأكل ونهتم بصحتنا، وهناك أهداف سياسية وراء تشويه صورتنا بهذا الشكل».