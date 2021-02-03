إصلاح كسر في خط مياه أسفل بلوك السكة الحديد بالتل الكبير

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه أسفل «بلوك التحكم»، بإشارات السكة الحديد لمحطة قطارات مركز ومدينة التل الكبير، في وقت قياسي دون التأثير على حركة وسير القطارات المارة بالمنطقة من وإلى محافظة الإسماعيلية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن غرفة عمليات الشركة تلقت بلاغا بحدوث كسر مفاجئ في ماسورة مياه 6 بوصة أسفل بلوك التحكم بإشارات السكة الحديد لمحطة التل الكبير، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشركة برئاسة الدكتور وائل عبد المنعم رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة التل الكبير، الذي قام بمعاينة منطقة الكسر ورفع تقريرا لاتخاذ اللازم بأسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تابع بنفسه لحظة بلحظة عملية أصلاح كسر مسورة المياه المفاجئ أسفل بلوك التحكم بإشارات السكة الحديد لمحطة التل الكبير، وأوضح أنه أعطي تعليماته ببدء العمل الفوري بالتنسيق الكامل مع مسئولي السكة الحديد دون حدوث أي أضرار، أو أعطال وفي أسرع وقت حفاظا علي سلامة المنطقة دون التأثير علي حركة سير القطارات.

من جانبه أشاد محمود محمد قطب رئيس محطة قطارات التل الكبير بسرعة استجابة إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، برئاسة اللواء عبد الحميد عصمت، لإصلاح الكسر المفاجئ والتحرك الفوري وإنقاذ المنطقة من طفح المياه خصوصا وإنها من المناطق الحيوية التي تربط أجزاء مركز ومدينة التل الكبير ببعضها، إضافة الى عدم تأثر حركة القطارات أو خطوط السكة الحديد بعد السيطرة علي الكسر المفاجئ وإصلاحها في وقت قياسي.

يذكر أن اللواء عبد الحميد عصمت، تفقد أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف الكومباكت (وحدة البورسعيدية)، اليوم، للإطمئنان على سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم ذاتيا بمعرفة شركة محافظات القناة، وذلك فى ضوء خطة التأهيل الذى يستهدف الإرتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التى توضع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.