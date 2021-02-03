«القوى العاملة» تعين 172 شاباً بالبحر الأحمر

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 172 شاباً، منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 327 شابا، فضلاً عن توفير 41 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 180 عاملًا، واستخراج رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من سعيد عبدالراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أنَّه خلال يناير الماضي قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ9 أجانب يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار إلى أنَّ المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 208 منشآة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضراً، وعمل ندوة توعية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشآت، وأسفرعن تحرير 29 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تمّ متابعة 73 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنَّ المديرية تلقت 81 شكوى علاقات عمل، تمّ تسوية 18 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتمّ اتخاذ إجراء قانوني تجاه 17 شكوى، وتبقى 26 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.