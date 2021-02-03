وفد وزارة التخطيط يتفقد 12 مركزا تكنولوجيا قبل الافتتاح في كفر الشيخ

يزور وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزمي، المشرف العام على مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط، والعميد ماجد كمال، مدير مشروع المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، وبحضور محمد صلاح، مدير المراكز التكنولوجية، محافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، لتفقد 12 مركزا تكنولوجيا قبل افتتاحهم بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

المحافظ: استقبلنا أكثر من 192201 طلباً متنوعاً

وكان في استقبال الوفد، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، وقال المحافظ، إن المراكز التكنولوجية المنتشرة بدائرة المحافظة نجحت في استيعاب أكثر من 192201 طلباً متنوعاً تتضمن 114452 طلبا للتصالح وتتم معالجة هذه الطلبات فور استلامها بسهولة ويسر وبشكل آمن ومميكن وفي الأوقات المحددة لكل خدمة.

من جانبه، أكد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، إزالة كافة العقبات، وتوفير جميع الإمكانيات، وحرصت المحافظة في المقام الأول على توحيد الرسوم والمستندات ودورات العمل بدائرة المحافظة، وإعادة هيكلتها، وتطلب هذا العمل مجهوداً مضاعفاً للانتهاء منه بأسرع وقت بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، ليتمكن المواطنون التقدم بطلباتهم للحصول على الخدمات الممكنة من أي موقع داخل أو خارج المحافظة من خلال قنوات عديدة حرصت المحافظة على توفيرها، وإتاحتها للمواطنين للوصول إلى الرضا التام عن آداء هذه الخدمات، توفيرا للوقت والمجهود، ليتمكن المواطنون من تقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية أو عبر البوابة الالكترونية للمحليات LGS.GOV.EG.

البشبيشي: كفر الشيخ الأولى في التحول الرقمي

وأكد البشبيشي، أن محافظة كفر الشيخ تعد الأولى على مستوى المحافظات في استخدام هذه التقنية والتواصل السريع مع العديد من الشركات التي تقدم جميع الخدمات، لتسهيل التعامل للمواطنين، كما يمكن للمواطنين تتبع تقدم سير الطلبات من خلال الرسائل النصية دون الحاجة إلى الانتقال للمركز التكنولوجي، واستلام النتيجة النهائية للطلب المقدم من خلال البريد المصري حتى موقع العميل في أي مكان داخل الجمهورية، بالإضافة إلى تشكيل العديد من اللجان لمراقبة جودة الخدمة المقدمة بهذه المراكز وفحص الشكاوى المقدم من المواطنين للوصول إلى أعلى مستوى من الأداء الذي يخدم المواطنين، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لهم ويجرى العمل بكل جهد الآن لإضافة العديد من الخدمات الأخرى لهذه المراكز.

كما تعمل المراكز، على توفير بيئة مناسبة وحياة كريمة لهم بكافة المواقع التي يرتادونها لتقديم طلباتهم للحصول على أي خدمة من خدمات المحليات ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير دورات وأساليب العمل، وتقديم أفضل الخدمات لأهالينا بالمحافظة الأمر الذي أدى إلى تخفيف الزحام وزيادة عدد الطلبات وتسهيل وسرعة الإجراءات والتيسير على المواطنين، وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم.

المراكز تعمل على تبسيط الإجراءات

يذكر أن الفترة الوجيزة الماضية شهدت الانتهاء من كافة أعمال إنشاء وتطوير وتجهيز 12 مركزاً تكنولوجياً على أعلى مستوى إداري وفني ،وامدادها بالعناصر المدربة والأجهزة الحديثة، مما كلل المجهود الكبير والمتواصل على مدار الساعة من كافة المسئولين عن هذه المراكز بالنجاح، بما يتماشى مع التقنيات الحديثة محلياً وعالمياً، لتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، مما يحسن من فرص الاستثمار، وتوفير حياة كريمة للمواطن، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات فعالة مؤمنة.