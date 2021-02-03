ضبط 3 تشاجروا بالأسلحة النارية بسبب خلاف على قطعة أرض بقنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن خبر يتضمن تبادل إطلاق أعيرة نارية بقرية أبوحزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، بمديرية أمن قنا وانقطاع التيار الكهربائي عن القرية.

وتبين عدم صحة ما تم تناوله في هذا الصدد، حيث تتمثل حقيقة الواقعة في وجود نزاع على قطعة أرض زراعية بين عائلتين مقيمتين بقريتي أبوحزام والشعانية، وقيام بعض الأفراد من العائلتين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء دون حدوث ثمة إصابات، أو انقطاع للتيار الكهربائي بالقرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف أفراد العائلتين بحملة أمنية مكبرة، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، لضبط مُرتكبى الواقعة والأسلحة المُستخدمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاثة أشخاص أحدهما سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام تبديد، وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.