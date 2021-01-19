حبس عامل ونجله يديرا ورشة لتصنيع الأسلحة بقنا

قررت النيابة العامة في مركز أبوتشت، حبس عامل وابنه، اليوم، لإدارتهما ورشة لصيانة وتصنيع الأسلحة النارية بقرية «كوم مجانين»، دائرة المركز.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، بنجاح قوة أمنية، برئاسة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، في ضبط «رضوان.م.ن»، 58 عامًا، ونجله، لاتهمامها بتصنيع الأسلحة بقرية كوم مجانين.

وتبين من تحريات المباحث، أن الورشة يديرها العامل ونجله، تضم كل الأدوات اللازمة لصيانة وتصنيع الأسلحة النارية المحلية، وجرى التحفظ على عدد من الأسلحة النارية المختلفة.

وقال مصدر مسئول بمديرية أمن قنا، إن عمليات الضبط جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة بوجود شخص يقوم بصيانة وتصنيع الأسلحة النارية مثل الفرد الروسي والخرطوش كما يقوم بصيانة البنادق الآلية وغيرها من الأسلحة بقرية كوم المجانين.

على الفور تشكل فريق بحث بقيادة مباحث مديرية أمن قنا، ومباحث مركز أبوتشت، وعقب تقنين الأوضاع تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، منها أسلحة وأدوات تصنيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت مديرية أمن قنا، شنت عدة حملات خلال الآونة الأخيرة على قرى بعينها مشهورة في حيازة السلاح مثل قرية الحجيرات والسمطا، وتمكنت من ضبط عشرات الاسلحة النارية، كما تمكنت من ضبط كميات من المواد المخدرة لدى التجار في تلك المناطق وعدد من المتعاطين بعد انتشار حالات القتل بسبب تناول مرتكبي تلك الجرائم المخدرات.