احتفالات وعروض نيلية بمناسبة عيد الشرطة (صور)

نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إحتفالاً بمجرى نهر النيل حضره عدد من القيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة التاسع والستين.

جاء ذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية والتي ستظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه.

تضمن الحفل عددًا من العروض المائية واإستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهري باستخدام أحدث المعدات بمصاحبة موسيقات الشرطة.