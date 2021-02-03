كفر الشيخ توزع لحوما و «ألحفة» على الأرامل والأكثر احتياجا

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه، عمرو البشبيشي ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، توزيع لحوم و«ألحفة فايبر»، على 50 سيدة من الأرامل، اليوم، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، والعميد عصام حندولة مدير فرع الأورمان كفرالشيخ، و محمد شاهين نائب الفرع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه المسئولين بالمحافظة والإدارات المعنية، وإدارة شؤون المجتمع، بحصر الحالات المستحقة للمساعدة، لبدء صرف المساعدات المالية والعينية، مشيداً بجمعية الأورمان على ما تقدمه من دعم ومساعدات للمحتاجين.

توزيع 27 ألف طن لحوم مجمدة

وأضاف العميد عصام حندولة، مدير فرع أورمان كفرالشيخ عن بدء توزيع 27 ألف طن لحوم مجمدة علي الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة ومتضررى العمالة غير المنتظمة تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات المحاسب السيد مسلم، كيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، مشيرا إلى أن هناك تعاون مميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار محمد شاهين، نائب مدير فرع الأورمان بكفرالشيخ أنه تم وضع خطة للتوزيع حتى 11 مارس المقبل، خلال فترة الأمطار والركود التجاري لتعويض بعض الأسر الفقيرة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لضمان التوزيع على الأسر المستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة.