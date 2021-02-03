حجز الحكم على محمود عزت في قضية «مكتب الإرشاد» لـ8 أبريل

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، إعادة إجراءات، محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية السابق، في قضية أحداث «مكتب الإرشاد» التي صدر بحقه حكم غيابي فيها بالسجن المؤبد غيابيًا، لجلسة 8 أبريل المقبل للحكم.

التهم المنسوبة للقيادي الإخواني

ونسبت النيابة العامة لـ«عزت» في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» اتهامات بارتكاب جرائم التحريض على القتل العمد، والشروع في قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 91 آخرين، وإمداد عناصر الإخوان الإرهابية المتواجدين فى المقر بأسلحة ومفرقعات.

ويُعد «عزت» أخطر قادة الجماعة الإرهابية، وتمكنت قوة من قطاع الأمن الوطني من تحديد مكان اختبائه، وتم محاصرته والقبض عليه في عملية لم تدم طويلًا.

ويُعد «عزت» المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013، حتى القبض عليه.

إدانة محمود عزت بالضلوع في اغتيال النائب العام

وأشرف الإرهابي «عزت» على عدة حوادث ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومنها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات، واغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس، واغتيال الشهيد اللواء أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور، وحادث معهد الأورام، الذي شهد تفجير سيارة مفخخة، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنًا غدرًا، وإصابة 47 آخرين.

تفاصيل القضية

وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني، اضطلاع «عزت» بالإشراف على الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات، وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة، بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام، فضلًا عن توليه مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته.