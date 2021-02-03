إخماد حريق منزل بكفر الزيات دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية على حريق شب في منزل مكون 3 طوابق بدائرة مركز كفرالزيات، اليوم، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغا بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بجوار مدرسة البيبي لاند الخاصة بدائرة المركز.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتبين أن الحريق نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.