إخماد حريق منزل بكفر الزيات دون خسائر بشرية
02:09 م | الأربعاء 03 فبراير 2021
إخماد حريق في منزل بكفر الزيات دون خسائر بشرية
سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية على حريق شب في منزل مكون 3 طوابق بدائرة مركز كفرالزيات، اليوم، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغا بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بجوار مدرسة البيبي لاند الخاصة بدائرة المركز.
وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتبين أن الحريق نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.