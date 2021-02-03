التحريات عن حريق محطة بنزين شبرا الخيمة: ماس كهربائي السبب

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، عن أن سبب الحريق الذي اندلع بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة ماس كهربائي بأحد طلمبات المحطة، وامتداد الحريق للطلمبة المجاورة.

وأظهرت المعاينة أن الحريق أسفر عن تدمير طلمبات الرفع وتآكل الخزانات، مضيفا أن المحطة تقع بطريق بيجام أمام مدرسة أسامة بن زيد وأن الحماية المدنية دفعت 4 سيارات إطفاء بها مواد رغوية حتى تمكنت من السيطرة على الحريق ولم يسفر عن أي وفيات ونتج عنه إصابة شخص.

كان الحريق تسبب في إصابة مواطن وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إخماد الحريق فور اندلاعه فجر اليوم دون خسائر بالأرواح. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ3 سيارت إطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاوره دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بطلمتين للبنزين بالمحطة، فيما أصيب مواطن كان يتواجد بالمحطة أثناء اندلاع الحريق، وتم نقله لمستشفى ناصر العام لتقديم الخدمة الطبية، حيث أصيب قبل وصول قوات الحماية المدنية لموقع الحريق.