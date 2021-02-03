إصابة مواطن في حريق محطة وقود بشبرا الخيمة

أُصيب مواطن في حريق محطة وقود بمنطقة «بيجام»، بشبرا الخيمة، وجرى نقله لمستشفى ناصر العام، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إخماد الحريق فور إندلاعه فجر اليوم دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بورود بلاغا بنشوب حريق بمحطة وقود بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، وإخطار اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ3 سيارت إطفاء، ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر في الأرواح.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بطلمتين للبنزين بالمحطة، فيما أصيب مواطن كان يتواجد بالمحطة أثناء اندلاع الحريق، وتم نقله لمستشفى ناصر العام للعلاج، حيث أصيب قبل وصول قوات الحماية المدنية لموقع الحريق.

في وقت سابق تمكنت الحماية المدنية بشبرا من السيطرة علي حريق شب بمصنع تقطيع أقطان، كائن بحارة ناصر ذكي، شرق السكة الحديد بميدان المؤسسة التابع لحي غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن المصنع ملك «محمد.إ.أ»، مكون من طابقين أرضى وأول علوى، ونتج عن الحريق تفحم محتويات المصنع بالكامل دون حدوث إصابات أو أضرار بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بالتحرى عن أسباب الحريق حيث تحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.