حماية المنافسة: نراقب التزام «أوبر وكريم» في صفقة الاندماج

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد، إن الجهاز يراقب مدى توافق شركتي «أوبر وكريم» مع الشروط التي أقرها قبل عام للموافقة على اندماج الشركتين.

كان جهاز حماية المنافسة وافق على صفقة الاندماج بين «أوبر وكريم» خلال العام الماضي، بناء على عدد من الضوابط والشروط.

وأشار ممتاز، خلال مؤتمر صحفي عقده الجهاز اليوم، إلى أنه وجد عدم تطبيق الشركتين لشرطين أقرهما الجهاز، ويجرى متابعة ذلك معهم لضمان توافقهم، مؤكدا أنه في حالة عدم توافق الشركتين سيتم إعادة النظر في الموافقة على الصفقة ككل.

وقال إن اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب تناقش تعديلات قانون حماية المنافسة والتي تسمح للجهاز بالمراقبة على صفقات الاندماجات والاستحواذات، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في ذلك القطاع في ظل أزمة كورونا، والشركات الراغبة في الخروج من السوق.

وتوقع ممتاز الموافقه على تعديلات القانون بنهاية العام الحالي، مضيفا أن عدد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وغيرها أكدوا أن الاقتصاد المصري ينقصه وجود رقابة على صفقات الاندماج والاستحواذ.

وأشار إلى أن الموافقة المسبقه للجهاز على صفقات الاندماج، لا تعطل الاستثمار، وأنها على العكس من ذلك تضمن مناخ استثماري مناسب وتعتبر رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي بعدم تعرضه لأي ممارسة احتكارية تضر باستثماراته.

وتابع: «وضعنا جدول زمني لدراسة صفقات الاندماج ومنح الموافقة المسبقة عليها، لا تستغرق اكثر من 60 يوما».

وأوضح ممتاز، أنه منذ توليه منصبه رئيسا للجهاز يدرس نحو 100 قضية وشكاوى في قطاعات الصناعات الغذائية، والسلع الاستراتيجية، والرعاية الصحية، والأسمدة الفوسفاتية.

أضاف أن الجهاز اهتم خلال الفترة الماضية بالقطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمواطن أحد أهم الأولويات التي ينتهجها الجهاز في الوقت الحالي.

وقال إن الجهاز انتهى من دراسة 32 قضية خلال العام الماضي، 31% منهم في قطاع الصحة بواقع 10 قضايا، و16% في قطاع الصناعات الغذائية بواقع 5 قضايا، و10% تمثل 3 قضايا في قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، و10% لقطاع السيارات، و9% لقطاع مواد البناء، و9% لقطاع الإعلام، و3% للبترول والغاز الطبيعي.

وحدد «ممتاز» عدد من الأولويات في استراتيجية عمله، تتضمن الاهتمام بقطاع الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الكوادر العاملة، وإجراء برامج تدريبية لطلاب الاقتصاد وحقوق.

وأوضح أن الجهاز يعمل على إنشاء دليل توافق للشركات، يوضح آليات الاندماجات والاستحواذات ومدى توافق أي صفقة مع قوانين المنافسة.

وأكد أن الدليل فور الانتهاء منه يطرح للحوار المجتمعي في اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغيرها.