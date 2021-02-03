حماية المنافسة: لم نتسلم ملف صفقة «كليوباترا - ألاميدا» حتى الآن

قال د.محمود ممتاز، الرئيس الجديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز لا يزال في انتظار الحصول على الملف الخاص بصفقة استحواذ مجموعة «كيلوباترا» على «ألاميدا» خلال شهر فبراير الجاري لحسم موقف الصفقة.

وأوضح ممتاز، في أول مؤتمر صحفي له عقب توليه مهامه، أن الصفقة تتصدر اهتمامات الجهاز خلال الفترة الراهنة، حيث تم عقد جلسة وحيدة مع مسئولي الشركتين، منوها إلى أنه من المتوقع قيام مجموعة «كيلوباترا» بتقديم الملف الخاص بالصفقة للرد على التحفظات التي أبداها الجهاز.

وأضاف أنه فور تسلم الملف سيتم دراسته بصورة وافية من قبل اللجان التابعة له، على أن يتم إبداء الرأي في الصفقة وتأثيرها على السوق في أسرع وقت ممكن.

وكان الجهاز قد رفض، بشكل مبدئي، صفقة استحواذ مجموعة «كيلوباترا» على مجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية، نظرا لما قاله إنه «مؤشرات بالتأثير سلبًا على قطاع الرعاية الصحية في مصر».

وأضاف الجهاز أنه بعد القيام بدراسة مبدئية لسوق المستشفيات الخاصة متعددة التخصصات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، فقد تبين للجهاز أن من شأن الاستحواذ المذكور أن يؤدي إلى خلق كيان احتكاري في سوق الرعاية الصحية من خلال تعزيز هيمنة شركة كليوباترا على مستشفيات الدرجة الأولى والثانية في نطاق 80 كيلو متر أو نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على أقصى تقدير باعتباره سوق معني منفصل.

وأضاف أن الجهاز تلقى نحو 20 شكوى في القطاع العقاري تتعلق بتأخر تسليم الوحدات ومشكلات أخرى، مشيرا إلى أنه يتعاون مع عدد من الأجهزة مثل حماية المستهلك وغيرها لتلقى الشكاوى في عدد من القطاعات، في إطار التكامل مع الجهات الحكومية.

وأوضح «ممتاز»، أن مفهوم المنافسة الغرض منه في الأساس ضمان أن الأسعار تحدد على أساس العرض والطلب، وهو ما يظهر من قرارات الجهاز منذ إنشائه.