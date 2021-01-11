من بينهم ممرض.. خروج 7 حالات كورونا من عزل قفط بقنا

أعلن مستشفى قفط التعليمي للعزل الصحي في محافظة قنا، اليوم الاثنين، خروج 7 حالات من المستشفى، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وتلقيهم العلاج المقرر وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وأوضح بيان أصدره المستشفى، قبل قليل، أن 7 متعافين غادروا مركز العزل بقفط اليوم، من بينهم ممرض بأحد المستشفيات، إضافة إلى حالتين كانتا تخضعان للعلاج في العناية المركزة، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الشفاء المسجلة بالمستشفى، منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، إلى 46 حالة.

وفي ذات السياق، توجه فريق إشراف المديرية، بقيادة الدكتور محمد العديسي، مسئول الطب العلاجي بمديرية الصحة، مساء اليوم، لتفقد مستشفى الوقف المركزي، يرافقه الدكتور محمد عبد القوي، مدير المستشفى، والدكتور إبراهيم السنبسي، نائب المدير، حيث تفقد أعضاء الفريق قسم العزل الخاص بمصابي فيروس كورونا، للاطمئنان على حالاتهم، والتأكد من تطبيق المستشفى لبروتوكول العلاج الخاص بمصابي كورونا.

وشدد فريق إشراف المديرية، خلال الجولة، على المتابعة المستمرة لمخزون الاكسجين بالمستشفى، إضافة إلى تواجد كامل الفريق الطبي النوبتجي، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى.

وفي إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، ومحافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، بضرورة المتابعة المستمرة لمستشفيات المحافظة، للوقوف على حسن تقديم الخدمات الطبية بها، أجرى الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية لمستشفى حميات قنا، حيث تابع تواجد الفريق الطبي من الأطباء والتمريض والفريق المعاون، كما تفقد قسم العزل بالمستشفى، للاطمئنان على المصابين بفيروس كورونا.

كما اطمأن وكيل وزارة الصحة على تنفيذ بروتوكول الوزارة في العلاج، واستهلاك الأكسجين ومدى توافره بالمستشفى، ثم انتقل وكيل الوزارة ومرافقوه لتفقد المشروع الأوروبي بمدينة قنا، يرافقه الدكتور مصطفى وهبي، مدير إدارة قنا الصحية، لمتابعة تجهيز المشروع لتلقي لقاح فيروس كورونا، المنصوص عليه من قبل الوزارة، وتجهيز غرف التلقيح والاستقبال والتسجيل وأماكن الانتظار، تمهيداً لبدء العمل به في تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا في أقرب وقت.