محافظ قنا يعلن تشغيل مشروع الصرف الصحي بمدينة قفط خلال أيام

أعلن محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، عن تشغيل مشروع الصرف الصحي في مدينة قفط خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً أنه تم بالفعل البدء في فتح الوصلات المنزلية على خطوط شبكة الصرف بالمدينة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا في مدينة قفط، اليوم الأربعاء، لمتابعة الأعمال التنفيذية بمشروع الصرف الصحي، الممول من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بحضور المهندس عبده صالح، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد موسى، رئيس مدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد المحافظ محطتي الرفع (1 و3) بمشروع الصرف الصحي في مدينة قفط، وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمشروع، في المرحلة الأولى، تصل إلى 15 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة استثمارية تبلغ 167 مليون جنيه، ويخدم مدينة قفط والقرى التابعة لها، ويبلغ عدد المستفيدين به حوالي 120 ألف مواطن.

ولفت «الداودي» إلى أن محافظة قنا وقعت اتفاقية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستكمال مشروعات الصرف الصحي في مركزى قفط ونقادة، بتكلفة تُقدر بحوالي 330 مليون جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يجري تنفيذه في محافظتي قنا وسوهاج.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، يبلغ 6.4 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 58 محطة لمياه الشرب، كما يجرى استكمال تنفيذ 37 محطة أخرى، بينما تم تنفيذ 5 مشروعات في قطاع الصرف الصحي، ويجري استكمال تنفيذ 26 مشروعاُ، مؤكداً أن مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية، وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تعطي لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها.

كما تفقد محافظ قنا مستشفى قفط التعليمي لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، رافقه الدكتور الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ قنا اقسام مستشفى قفط التعليمي، المخصص لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا، لمتابعة انتظام سير العمل، وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات الوقائية والأدوية.

ووجه «الداودي» مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من توصيل شبكة الصرف الصحي للمستشفى خلال 24 ساعة، للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالمستشفى.

وقدم المحافظ التهنئة لـ3 متعافين من فيروس كورونا، بعد تماثلهم للشفاء، وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحاً أنه تم تعافي وخروج 64 حالة كورونا، منذ 28 نوفمبر الماضي، بعد تلقيهم العلاج بمستشفى قفط التعليمي.

وتفقد المحافظ مبنى العيادات الخارجية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية والأثاث، بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، ويضم 12 عيادة متعددة التخصصات، لتقديم خدمات طبية وفقا لمعايير الجودة، وأصدر تعليماته إلى وكيل وزارة الصحة ببدء العمل في مبني العيادات الخارجية خلال 36 ساعة، لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.